Из общежития РУДН эвакуировали 300 человек

Около трехсот человек эвакуированы из общежития Российского университета дружбы народов после срабатывания пожарной сигнализации. По предварительной информации, на чердаке чувствуется запах дыма. К месту предполагаемого пожара прибыли пять автомобилей спасателей.

«По прибытию пожарно-спасательных подразделений на место, по внешним признакам пожара не наблюдается. Звенья газодымозащитной службы проводят разведку», - сообщили в МЧС России.

Обстановка на месте спокойная, пострадавших нет, добавили в спасательном ведомстве. Территория оцеплена, эвакуированные студенты не расходятся.