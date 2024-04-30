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Из общежития РУДН эвакуировали 300 человек

Студенты общежития РУДН эвакуировались из-за задымления на чердаке одного из жилых корпусов.
Ян Брацкий 2024-04-30 23:21:02
© Фото: Максим Богодвид, РИА Новости

Около трехсот человек эвакуированы из общежития Российского университета дружбы народов после срабатывания пожарной сигнализации. По предварительной информации, на чердаке чувствуется запах дыма. К месту предполагаемого пожара прибыли пять автомобилей спасателей.

«По прибытию пожарно-спасательных подразделений на место, по внешним признакам пожара не наблюдается. Звенья газодымозащитной службы  проводят разведку», - сообщили в МЧС России.

Обстановка на месте спокойная, пострадавших нет, добавили в спасательном ведомстве. Территория оцеплена, эвакуированные студенты не расходятся.

#Москва #пожар #РУДН #эвакуация #МЧС России
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