На Украине отменили пенсии почти 300 тысячам переселенцев

Почти 300 тысячам переселенцев перестали выплачивать пенсии, сообщила «Страна.ua» со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

Пенсионные выплаты получают 228,4 тысячи человек из числа внутренне перемещенных лиц, которые получили этот статус до 24 февраля 2022 года, говорится в сообщении. Они прошли физическую идентификацию. В то же время не прошли идентификацию и остались без пенсий 299,4 тысячи человек, то есть больше половины.

Ранее сообщалось, что у многих получателей пенсий возникли проблемы с идентификацией. Например, их данные перестал передавать в Пенсионный фонд один из банков, из-за чего стали блокировать пенсии.

Функция идентификации в режиме видеоконференции на сайте Пенсионного фонда тоже не работает, сообщили пользователи.

Запад потребовал от киевских властей пересмотреть выплату переселенцам, заявляла вице-премьер Украины Ирина Верещук. По ее словам, многие люди, которые переехали в пределах страны из-за конфликта, за два года адаптировались и не нуждаются в помощи государства.