Столтенберг рассказал о подорванном доверии Украины к НАТО

Доверие Украины к союзникам по НАТО «пошатнулось» из-за задержек и сбоев в поставках оружия, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Такие сбои показали, что пришло время пересмотреть координацию международной военной помощи Киеву, заявил глава альянса агентству Reuters.

Столтенберг указал на неудачи НАТО: Конгрессу США потребовалось шесть месяцев, чтобы утвердить пакет помощи Украине в размере 60 миллиардов долларов, а европейские страны предоставили гораздо меньше артиллерийских боеприпасов, чем было обещано.

Эти недостатки оказали серьезное влияние на поле боя. Россия перехватила инициативу, в то время как украинские войска, испытывающие нехватку боеприпасов, были вынуждены перейти к обороне.

«Конечно, тот факт, что мы не выполнили то, что обещали, подорвал доверие», - сказал он.

Но Киев по-прежнему верит в своих союзников, и теперь от них зависит выполнение обязательств, заявил генсек военного блока. Он снова выступил за многолетний план, в котором был бы четко указан вклад, ожидаемый от каждого союзника.

Столтенберг направил такое предложение 32 членам НАТО. Члены НАТО дали военным планировщикам добро на работу над ним, но некоторые страны выразили оговорки. Например, Венгрия заявила, что будет выступать против всего, что может приблизить НАТО к войне. Некоторые дипломаты выразили сомнение в том, что новые крупные финансовые обязательства выполнимы.

Сейчас военная поддержка Киева странами Запада организуется через так называемую группу Ramstein под руководством США. На пресс-конференции со Столтенбергом Зеленский похвалил Ramstein Group и сказал, что любое новое финансовое обещание не должно отнимать деньги у двусторонней помощи членов НАТО Киеву.