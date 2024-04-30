МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Владимирские ракетчики победили в испытаниях «Безопасная среда»

Специалисты РХБ разведки РВСН решали задачи, которые соответствовали реальной боевой обстановке.
2024-04-30 21:20:18
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

В Ракетных войсках стратегического назначения завершились испытания на лучший экипаж радиационной, химической и биологической (РХБ) разведки «Безопасная среда». Уверенную победу в них одержали военнослужащие Владимирского ракетного объединения, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Финальный этап испытаний прошел в Тейковском ракетном соединении. В нем были задействованы современные машины химической разведки.

Команды-участницы были представлены тремя экипажами. В состав каждого вошли три военнослужащих. Один из членов экипажа мог быть в офицерском звании.

Специалисты РХБ разведки решали задачи, которые соответствовали реальной боевой обстановке. Они вели РХБ разведку на труднопроходимых участках местности, брали пробы грунта на зараженной территории, проводили специальную обработку техники и экипировки.

Кроме того, участники соревновались в «химическом биатлоне», который предполагал гонки и дрифт на песке на бронетранспортерах, форсирование водной преграды, преодоление классической «змейки», скоростного участка и огненно-штурмовой полосы.

Военнослужащие выполнили в общей сложности порядка 30 нормативов по вождению, огневой и медицинской подготовке, а также по РХБ защите. Весь пьедестал среди расчетов заняли специалисты химической разведки Владимирского ракетного объединения. Они обеспечили ракетному объединению первое место среди всех команд ракетчиков-химиков.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #РВСН #соревнования #рхб защита #Безопасная среда #состязания #РХБ разведка
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Станкостроение. Фильм 2
2
Ремзаводы
3
Станкостроение. Фильм 1
4
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
5
Военные микротурбины
6
Новый русский Суперджет
7
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
8
КРЭТ. Часть 2
9
КРЭТ. Часть 1
10
Военная автотехника. Испытания Оймяконом
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 
20240425.1049