Владимирские ракетчики победили в испытаниях «Безопасная среда»

В Ракетных войсках стратегического назначения завершились испытания на лучший экипаж радиационной, химической и биологической (РХБ) разведки «Безопасная среда». Уверенную победу в них одержали военнослужащие Владимирского ракетного объединения, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Финальный этап испытаний прошел в Тейковском ракетном соединении. В нем были задействованы современные машины химической разведки.

Команды-участницы были представлены тремя экипажами. В состав каждого вошли три военнослужащих. Один из членов экипажа мог быть в офицерском звании.

Специалисты РХБ разведки решали задачи, которые соответствовали реальной боевой обстановке. Они вели РХБ разведку на труднопроходимых участках местности, брали пробы грунта на зараженной территории, проводили специальную обработку техники и экипировки.

Кроме того, участники соревновались в «химическом биатлоне», который предполагал гонки и дрифт на песке на бронетранспортерах, форсирование водной преграды, преодоление классической «змейки», скоростного участка и огненно-штурмовой полосы.

Военнослужащие выполнили в общей сложности порядка 30 нормативов по вождению, огневой и медицинской подготовке, а также по РХБ защите. Весь пьедестал среди расчетов заняли специалисты химической разведки Владимирского ракетного объединения. Они обеспечили ракетному объединению первое место среди всех команд ракетчиков-химиков.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.