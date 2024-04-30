МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Иркутские ракетчики стали лучшими на этапе «Соколиной охоты»

Участники состязаний показывали свои навыки управления воздушными дронами коптерного и самолетного типа.
2024-04-30 20:09:41
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчет беспилотных летательных аппаратов Иркутского ракетного соединения занял первое место на испытаниях «Соколиная охота» в масштабе Омского ракетного объединения, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России. Этот этап всеармейских испытаний проходил в Барнаульском ракетном соединении.

«Руководитель полетов выдал нам полетное задание на обнаружение в лесном массиве объектов: Камаз, БТР, «Тайфун». Мы их обнаружили, сняли с них координаты, доложили руководителю», - рассказал оператор БПЛА Иркутского соединения РВСН.

Участники состязаний показывали свои навыки управления воздушными дронами коптерного и самолетного типа. Военнослужащие демонстрировали умения поисково-эвакуационного обеспечения, вывода разведчиков из засады, ведения воздушной разведки местности с целью обнаружения диверсионно-разведывательных групп.

Кроме того, операторы беспилотников показывали свою огневую, физическую и топографическую подготовку.

В отборочном этапе соревнований участвовали расчеты подразделений охраны и разведки ракетных соединений, на вооружении которых находятся боевые противодиверсионные машины «Тайфун-М», оснащенные комплексами с БпЛА типа «Элерон».

После победы на этом этапе расчет Иркутского ракетного соединения будет представлять Омское объединение на всеармейских испытаниях «Соколиная охота» в масштабе РВСН.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #РВСН #соревнования #бпла #«соколиная охота» #иркутское ракетное соединение #расчеты #Барнаульское ракетное соединение #операторы БПЛА #Омское ракетное соединение
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Станкостроение. Фильм 2
2
Ремзаводы
3
Станкостроение. Фильм 1
4
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
5
Военные микротурбины
6
Новый русский Суперджет
7
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
8
КРЭТ. Часть 2
9
КРЭТ. Часть 1
10
Военная автотехника. Испытания Оймяконом
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 
20240425.1049