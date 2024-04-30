Иркутские ракетчики стали лучшими на этапе «Соколиной охоты»

Расчет беспилотных летательных аппаратов Иркутского ракетного соединения занял первое место на испытаниях «Соколиная охота» в масштабе Омского ракетного объединения, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России. Этот этап всеармейских испытаний проходил в Барнаульском ракетном соединении.

«Руководитель полетов выдал нам полетное задание на обнаружение в лесном массиве объектов: Камаз, БТР, «Тайфун». Мы их обнаружили, сняли с них координаты, доложили руководителю», - рассказал оператор БПЛА Иркутского соединения РВСН.

Участники состязаний показывали свои навыки управления воздушными дронами коптерного и самолетного типа. Военнослужащие демонстрировали умения поисково-эвакуационного обеспечения, вывода разведчиков из засады, ведения воздушной разведки местности с целью обнаружения диверсионно-разведывательных групп.

Кроме того, операторы беспилотников показывали свою огневую, физическую и топографическую подготовку.

В отборочном этапе соревнований участвовали расчеты подразделений охраны и разведки ракетных соединений, на вооружении которых находятся боевые противодиверсионные машины «Тайфун-М», оснащенные комплексами с БпЛА типа «Элерон».

После победы на этом этапе расчет Иркутского ракетного соединения будет представлять Омское объединение на всеармейских испытаниях «Соколиная охота» в масштабе РВСН.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.