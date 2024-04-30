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Пожар в Улан-Удэ распространился на 3 тысячи «квадратов»

Тушение осложняется сильным ветром.
Владимир Рубанов 2024-04-30 19:43:16
© Фото: МЧС России © Видео: МЧС России

Площадь пожара в Улан-Удэ составила 3 тысячи квадратных метров, сообщило МЧС России. Горят жилые дома и надворные постройки. На месте работают пожарно-спасательные подразделения.

Пожар в микрорайоне Бурвод начался около 22.00 по местному времени (17.00 мск), сообщили в ГУ МЧС по Республике Бурятия. На место выехали подразделения Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона. Тушение осложняется сильным ветром.

По данным главы республики Алексея Цыденова, в Улан-Удэ и пригороде возникло пять пожаров. Мэр города Игорь Шутенков сообщил об эвакуации людей. Власти разворачивают пункт временного размещения на базе спортивной школы.

Ураганный ветер переносит искры на соседние участки. Нарушено электроснабжение, повреждены заборы, кровли, рекламные щиты, остановки. Сообщается, что городские службы перешли на круглосуточный режим работы.

#пожар #республика бурятия #бурятия #эвакуация #МЧС России #Тушение #Улан-Удэ #алексей цыденов
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