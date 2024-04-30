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Вино и шампанское подорожают с 1 мая из-за роста акцизов

Президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон еще в ноябре прошлого года.
Анна Назайкина 2024-04-30 18:57:34
© Фото: Elena Mayorova, Global Look Press

В России с завтрашнего дня, то есть с первого мая, значительно подорожает вино и шампанское, пишет «360».

Как утверждается, причина заключается в том, что акцизные ставки выросли в три раза.

Напомним, глава государства Владимир Путин поставил подпись под соответствующим законом еще в ноябре прошлого года.

В соответствии с документом, акциз за литр вина возрастет с 34 рублей за литр до 108 рублей. Размер косвенного налога на литр игристого увеличится с 45 до 141 рубля.

Впоследствии, с нового года, размер акциза на вина поднимается до 112 рублей, а на шампанское - до 147 рублей.

#Россия #Алкоголь #налог #акциз #Вино #Шампанское
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