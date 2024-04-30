МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Расчет «Гиацинта-С» уничтожил американскую гаубицу М777

Наводчику этого расчета всего 21 год, но он быстро учится и показывает высокую эффективность, в том числе поражения целей.
Роман Закурдаев 2024-04-30 17:06:58
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Чем ближе к линии фронта, тем быстрее приходится ехать по разбитым полевым дорогам, чтобы проскочить опасные участки. В небе могут быть дроны-камикадзе, поэтому в машине постоянно работает система радиоэлектронной борьбы.

На позиции к артиллеристам Южной группировки войск мы добираемся в сопровождении бойца с позывным «Клевер». На передовой он с начала СВО. Родители живут в Курской области, прямо на границе с Украиной. В небольшом поселке, куда регулярно летят снаряды ВСУ.

«Всегда, когда видишь новости, на сердце становится тревожно. Бывает, что дома нет связи», - говорит он.

В укрытии притаилась крупнокалиберная самоходная пушка «Гиацинт-С». В канал ствола досылают осколочно-фугасный снаряд - почти полсотни килограммов разрушительной силы.

«Гиацинт-С» - дальнобойное орудие. Сейчас артиллеристы бьют по позициям ВСУ в нескольких десятках километров отсюда. Они уничтожают резервы противника. Работают скрытно. Боевую машину не запускают, чтобы не демаскировать себя.

Это их расчет точным ударом совсем недавно уничтожил американскую гаубицу М777, или, как ее прозвали на фронте, «Три топора». «Гиацинты» на Донецком направлении ведут контрбатарейною борьбу и поддерживают огнем продвижение наших штурмовых групп.

«Уже слышно меньше прилетов, начали отступать враги», - говорит номер расчета с позывным «Уголек».

На позициях «Гиацинтов» есть и кадровые военные, и бойцы, которые оказались на передовой совсем недавно. Оператору-наводчику с позывным «Самурай» всего 21 год.

«Достаточно быстро привыкаешь благодаря коллективу. Коллектив очень хорошо поддерживает. Если бы не ребята, было бы труднее», - говорит он. 

Российские войска теснят ВСУ все дальше на запад от Донецка. И чтобы пушки противника молчали, вслед за пехотой вперед движется и дальнобойная артиллерия. 

#артиллерия #гаубица #САУ #наш эксклюзив #САУ 2С5 «Гиацинт-С» #М777 #донецкое направление
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Станкостроение. Фильм 2
2
Ремзаводы
3
Станкостроение. Фильм 1
4
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
5
Военные микротурбины
6
Новый русский Суперджет
7
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
8
КРЭТ. Часть 2
9
КРЭТ. Часть 1
10
Военная автотехника. Испытания Оймяконом
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 
20240425.1049