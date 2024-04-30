Расчет «Гиацинта-С» уничтожил американскую гаубицу М777

Чем ближе к линии фронта, тем быстрее приходится ехать по разбитым полевым дорогам, чтобы проскочить опасные участки. В небе могут быть дроны-камикадзе, поэтому в машине постоянно работает система радиоэлектронной борьбы.

На позиции к артиллеристам Южной группировки войск мы добираемся в сопровождении бойца с позывным «Клевер». На передовой он с начала СВО. Родители живут в Курской области, прямо на границе с Украиной. В небольшом поселке, куда регулярно летят снаряды ВСУ.

«Всегда, когда видишь новости, на сердце становится тревожно. Бывает, что дома нет связи», - говорит он.

В укрытии притаилась крупнокалиберная самоходная пушка «Гиацинт-С». В канал ствола досылают осколочно-фугасный снаряд - почти полсотни килограммов разрушительной силы.

«Гиацинт-С» - дальнобойное орудие. Сейчас артиллеристы бьют по позициям ВСУ в нескольких десятках километров отсюда. Они уничтожают резервы противника. Работают скрытно. Боевую машину не запускают, чтобы не демаскировать себя.

Это их расчет точным ударом совсем недавно уничтожил американскую гаубицу М777, или, как ее прозвали на фронте, «Три топора». «Гиацинты» на Донецком направлении ведут контрбатарейною борьбу и поддерживают огнем продвижение наших штурмовых групп.

«Уже слышно меньше прилетов, начали отступать враги», - говорит номер расчета с позывным «Уголек».

На позициях «Гиацинтов» есть и кадровые военные, и бойцы, которые оказались на передовой совсем недавно. Оператору-наводчику с позывным «Самурай» всего 21 год.

«Достаточно быстро привыкаешь благодаря коллективу. Коллектив очень хорошо поддерживает. Если бы не ребята, было бы труднее», - говорит он.

Российские войска теснят ВСУ все дальше на запад от Донецка. И чтобы пушки противника молчали, вслед за пехотой вперед движется и дальнобойная артиллерия.