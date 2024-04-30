Помощник Майданова рассказал, что артист на ногах переносит пневмонию

Денис Майданов попал в больницу из-за аллергической реакции на медицинский препарат, сообщил «Звезде» его помощник.

«Он на ногах переносит пневмонию. Заехал к врачу, врач выписал лекарство. Выпил по дороге на конкурс лекарство, и оно дало аллергическую реакцию», - рассказал помощник.

Денис участвует в патриотическом конкурсе #ЯГоржусь, который проводит префектура ЦАО. Все случилось по пути на этот конкурс. Сейчас артист находится под наблюдением врачей, с ним все хорошо.

Ранее сообщалось, что Майданова госпитализировали с отеком Квинке.