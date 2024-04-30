Зенитчики и операторы ZALA показали, как контролируют небо над Днепром

«Зоркий глаз» наших разведчиков - передовой беспилотник ZALA - каждый день собирает данные о неприятеле в зоне СВО. БПЛА может быть на связи за 75 километров и работать без подзарядки больше четырех часов. Благодаря мощной оптике он способен «подсмотреть», что происходит в тылу противника, находясь при этом на высоте нескольких километров, что делает его практически неуловимым.

Отработавший в небе несколько часов аппарат скорейшим образом забирают и разбирают для перевозки. В это же время на замену ему расчет БПЛА готовит точно такой же беспилотник ZALA. От посадки до взлета - несколько минут. Медлить нельзя - точка старта находится на открытой местности. Обнаружив ее расположение, противник не пожалеет даже дорогостоящих ракет: лишь бы уничтожить пусковые установки. Настолько значимый ущерб наносят украинской стороне подразделения ВДВ группировки войск «Днепр», имея подробные разведданные с воздуха.

«ZALA улетает - другая прилетает. Небо постоянно под контролем», - сказал оператор БПЛА с позывным «Воробей».

Оператор БПЛА с позывным «Воробей» в прошлом штурмовик, и по себе знает, как тяжело работать, когда за тобой непрерывно следят. Теперь для него все стало наоборот, и уже он сам - тот самый зоркий взгляд с неба.

«Ты наблюдаешь, где находится противник, соответственно, выявили позиции противника, по нему прошлись артиллерией, и потом уже спокойно идут штурмовики», - поделился оператор БПЛА с позывным «Воробей».

Разведывательный дрон ZALA создан с применением передовых технологий: легкий беспилотник способен часами находиться в небе, а его мощный оптический комплекс позволяет заглянуть далеко в тыл противника. При этом летит ZALA на высоте в несколько километров. Поэтому заметить и сбить беспилотник не так просто. В отличие от многих западных аналогов - после скрупулезной работы по поиску деталей сбитого беспилотника противника удается воссоздать его образ. Можно посмотреть, как он выглядел: размах крыльев - примерно три метра, в длину он был полтора метра. И это не просто разведчик, а это был барражирующий боеприпас, который был способен уничтожить серьезную бронированную технику или даже укрепления.

Командир расчетов ПВО с позывным «Вьюга» поясняет: за день таких «самолетов» можно насбивать не один и не два. Летят они над берегом и над водой, низко и высоко. Впрочем, сбить можно любой.

В прошлом офицер ПВО, «Вьюга» добровольцем отправился выполнять боевые задачи в зоне СВО. Однако здесь знакомому прежде делу пришлось учиться почти что заново. Сравнительно небольшие беспилотники сильно отличаются от ракет и больших самолетов, а также меняются способы их применения.

«Противник каждый раз меняет тактику применения, поэтому постоянно приходится здесь что-то новое осваивать. Знаем, что после одного разведчика может прилететь еще один», - отметил командир зенитной артиллерийской батареи с позывным «Вьюга».

Большие БПЛА самолетного типа зачастую уничтожают крупные орудия. Остальные же становятся целью для стрелковых подразделений. Мобильные группы прочесывают районы вдоль Днепра, освобождая дорогу передовым российским войскам.

Совместными усилиями воздушная разведка и силы ПВО ежедневно обнаруживают и сбивают до нескольких десятков беспилотников противника. Целями становятся БПЛА самолетного типа и небольшие дроны, большая часть из которых сегодня активно поставляется западными спонсорами Украины.