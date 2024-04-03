США вывели из-под санкций бывшую европейскую «дочку» ВТБ

США вывели из-под санкций бывшую европейскую «дочку» банка ВТБ - немецкую компанию VTB Bank Europe. Об этом говорится в сообщении управления по контролю за иностранными активами Минфина США.

Новое название этой финансовой организации - OWH SE. Дочерняя компания российского банка попала под санкции США и ЕС в 2022 году. Немецкий регулятор отстранил ВТБ от управления и передал право голоса доверительному управляющему. Потом VTB Bank Europe ликвидировали.

В заявлении американского Минфина кредитная организация фигурирует еще под двумя названиями: VTB Bank Deutschland AG и Ost-West Handelsbank AG.

В 2023 году Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области присудил в пользу ВТБ €113 млн в качестве долга VTB Bank Europe по соглашению о прекращении взаимных прав и обязанностей по неисполненным сделкам. Акции компании в российском депозитарии были арестованы в качестве обеспечительной меры.

В марте 2024 года OWH SE обратилась во Франкфуртский земельный суд с требованием к ВТБ вернуть выплаченные в предыдущие годы дивиденды на сумму больше €300 млн.

Сам ВТБ находится под американскими санкциями с февраля 2022-го.