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Экс-сотрудника Пентагона осудили на 21 год тюрьмы

Осужденный в США бывший сотрудник АНБ сделал копии с трех документов, имеющих гриф «Совершенно секретно».
Ян Брацкий 2024-04-30 01:12:45
© Фото: DoD, Keystone Press Agency, Global Look Press

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Джаре Себастьян Далк получил 262 месяца тюрьмы за попытку передать якобы российскому агенту секретную информацию.

Согласно выводам следствия, Далк с августа по сентябрь 2022 года использовал зашифрованную учетную запись для передачи выдержек из секретных документов.

«Все три документа, из которых были взяты выдержки, относятся к категории "Совершенно секретно" и были получены Далком в период его работы в АНБ», - сообщил американский Минюст.

За свои услуги Далк якобы просил $85 тысяч и заявлял о готовности сотрудничать в дальнейшем. На самом деле роль якобы российского агента играл действующий сотрудник ФБР под прикрытием. Далк признал себя виновным.

#сша #Пентагон #шпионаж #анб
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