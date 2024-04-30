В подмосковном Раменском горит склад с пластиковыми трубами

В Московской области произошло возгорание на складе с пластиковыми трубами. Об этом говорится в сообщении МЧС России.

Очевидцы опубликовали в социальных сетях видео с места происшествия. На кадрах видно, что над зданием поднимается огромное облако черного дыма.

Как уточнили в экстренных службах, объект горит в городском округе Раменский. Сейчас сотрудники МЧС тушат пожар, пишет Life.

На данный момент площадь пожара составляет 2 000 «квадратов». Из полыхающего здания успели спастись 30 человек. Данных о пострадавших нет.