Минкульт Турции проверит отель, взявший плату «за национальность»

Министерство культуры и туризма Турции начало проверку отеля в Анталье, который взимал дополнительную плату «за разницу в гражданстве». Об этом сообщает телеканал TRT Haber.

Уточняется, что гостиница потребовала дополнительную плату в размере 120 евро с гражданина Турции, который оформил бронирование на иностранном сайте.

По данным телеканала, ведомство назначило контролера, который будет следить за ходом расследования. В Минкульте республики отметили, что «будут приняты необходимые меры наказания в соответствии с законодательством». Что может грозить отелю за подобные действия - пока неизвестно.