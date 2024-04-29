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Минкульт Турции проверит отель, взявший плату «за национальность»

Отель в Анталье потребовал дополнительные 120 евро от гражданина Турции, который забронировал номер через иностранный сайт.
Максим Крюков 2024-04-29 09:39:36
© Фото: Thomas Hauptimage BROKER.com Global Look Press

Министерство культуры и туризма Турции начало проверку отеля в Анталье, который взимал дополнительную плату «за разницу в гражданстве». Об этом сообщает телеканал TRT Haber.

Уточняется, что гостиница потребовала дополнительную плату в размере 120 евро с гражданина Турции, который оформил бронирование на иностранном сайте.

По данным телеканала, ведомство назначило контролера, который будет следить за ходом расследования. В Минкульте республики отметили, что «будут приняты необходимые меры наказания в соответствии с законодательством». Что может грозить отелю за подобные действия - пока неизвестно.

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