Военнослужащие группировки войск «Центр» нанесли огневое поражение 350 выявленным целям в зоне специальной военной операции за прошедшие сутки. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

Он уточнил, что под удар наших бойцов попали 23 опорных пункта и более 100 позиций полевой артиллерии ВСУ.

По словам офицера, артиллерия и авиация группировки поразили живую силу и технику противника в районе населенных пунктов Новгородское, Очеретино, Новобахмутовка, Нетайлово и Бердычи. Противник потерял до 380 боевиков, танк, боевую бронированную машину MaxxPro американского производства и пять автомобилей.

В ходе контрбатарейной борьбы российские военнослужащие поразили САУ M109 Paladin, гаубицы M777 и M101 производства США, а также три Д-30, противотанковую пушку МТ-12 «Рапира» и два 120-миллиметровых миномета.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.