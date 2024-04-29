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ВСУ потеряли за сутки 380 боевиков, танк и MaxxPro

Украинские боевики также потеряли M109 Paladin, M777, M101, три Д-30, МТ-12 «Рапира» и два 120-мм миномета, сообщил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.
2024-04-29 07:34:07
© Фото: Handout Ukrainian Presidential Global Look Press © Видео: Минобороны России

Военнослужащие группировки войск «Центр» нанесли огневое поражение 350 выявленным целям в зоне специальной военной операции за прошедшие сутки. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

Он уточнил, что под удар наших бойцов попали 23 опорных пункта и более 100 позиций полевой артиллерии ВСУ.

По словам офицера, артиллерия и авиация группировки поразили живую силу и технику противника в районе населенных пунктов Новгородское, Очеретино, Новобахмутовка, Нетайлово и Бердычи. Противник потерял до 380 боевиков, танк, боевую бронированную машину MaxxPro американского производства и пять автомобилей.

В ходе контрбатарейной борьбы российские военнослужащие поразили САУ M109 Paladin, гаубицы M777 и M101 производства США, а также три Д-30, противотанковую пушку МТ-12 «Рапира» и два 120-миллиметровых миномета.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.

#ВС РФ #ВСУ #спецоперация #Украинские боевики #Огневое поражение #группировка «Центр»
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