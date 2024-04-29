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В Татарстане иномарка насмерть сбила троих подростков

По предварительным данным, водитель автомобиля не выбрала безопасную скорость.
Сергей Лебедев 2024-04-29 06:48:42
© Фото: gibddtatarstan, Telegram

В минувшее воскресенье в Татарстане 36-летняя водитель легкового автомобиля Toyota сбила трех подростков. От полученных травм несовершеннолетние скончались на месте дорожно-транспортного происшествия. Об этом рассказали в региональном управлении ГИБДД.

«36-летняя женщина-водитель автомобиля Toyota, по предварительным данным, не выбрала безопасную скорость», - сообщили полицейские в своем Telegram-канале.

В прокуратуре Татарстана уточнили, что авария произошла вечером на дороге между селами Подгорный и Верхний Такермен в Мензелинском районе.

Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства трагедии. По факту ДТП проводится проверка.

#авария #Татарстан #Трагедия #ДТП #ГИБДД #Прокуратура #погибли
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