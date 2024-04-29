Гидролог Болгов назвал возможные сроки восстановления дамбы в Орске

Сроки восстановления защитной дамы в Орске Оренбургской области могут занять от одного месяца до двух лет, в зависимости от причин ее прорыва. Об этом сообщил главный научный сотрудник Института водных проблем РАН, доктор технических наук Михаил Болгов.

«Должны принять решение... Это брак в одном месте, это случайность, не досмотрели, или это вся конструкция такая, из сэкономленного материала на неподготовленном ложе? В одной точке было неправильно или весь проект ошибочен», - цитирует РИА Новости заявление эксперта.

От заключения экспертизы и будут зависеть сроки будущего ремонта и объемы вложений в него, отметил Болгов.

Защитную дамбу в Орске прорвало 5 апреля. Вода из реки Урал хлынула на территорию прибрежных дачных участков, началась эвакуация населения. Залатать прорыв удалось только к 11 апреля. После вода стала постепенно сходить. На сегодняшний день ситуация стабилизировалась, однако в регионе продолжает действовать режим ЧС федерального уровня.