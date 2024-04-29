МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Зенитчики рассказали о новой тактике ВСУ при атаках по Белгороду

ЗРК «Тор-М2» в Белгородской области выступает как средство ПВО среднего эшелона, уничтожая все воздушные цели ВСУ, летящие на мирные поселки.
Владислав Кустов 2024-04-29 06:00:00
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Зенитный ракетный комплекс «Тор-М2» выполняет пятый пуск за сутки. Работы хватает. Большая часть ракет и БПЛА, которые ВСУ выпускают в сторону Белгородской области - в зоне ответственности его расчета. На мониторе черный шлейф от ракеты, затем разрыв в форме тороида - это разлетелись поражающие элементы. Так свою работу видит оператор ЗРК. Вражеская воздушная цель уничтожена, а летела она прямо в сторону приграничного российского поселка.

Спецоперация показала - «Тор» ЗРК почти всеядный. И те цели, которых во время разработки комплекса еще не существовало, научились бить. Например, на счету только одной машины, как минимум, три ракеты, выпущенных из американских РСЗО на других направлениях в зоне СВО. А на Госгранице противник пытается идти на хитрость и придумывает все новые способы, чтобы обойти нашу ПВО.

«Запускают метеозонды, чтобы мы воспринимали это, как БПЛА. Удары в последнее время от ВСУ идут комбинированные. Сначала запускают дроны, за ними могут идти снаряды РСЗО. Таким образом они пытаются обмануть ПВО», - объяснил командир зенитной ракетной батареи с позывным «Маэстро».

Вообще противовоздушная оборона - это особые правила игры, требующие безупречного знания тактики воздушного боя. Главное сражение происходит в умах - разгадать, что задумал противник, во время каждой его атаки и при этом не выдать свою позицию раньше времени. Но у бойцов войск ПВО группировки прикрытия Госграницы в этих правилах есть еще один пункт. Ведь работают они не по привычной для «Тора» задаче - прикрытии сухопутных войск, а в том числе прикрывают мирных жителей.

«Здесь идет более детальная связь с оперативными. Рассматривается траектория возможной встречи ракеты с целью, чтобы не повредить гражданские объекты. Никого мы пока не завалили осколками», - рассказал замначальника расчета ЗРК «Тор-М2» с позывным Канат».

И жители белгородчины на профессионализм российских стражей неба отвечают так, рассказывают бойцы - стараются угостить, предлагают свою помощь, поддерживают морально. А поддержка эта сейчас бесценна. Расчеты ЗРК работают, хоть и посменно, но 24 на семь.

#ВС РФ #пво #Тор-М2 #ВСУ #белгород #наш эксклюзив #госграница
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Станкостроение. Фильм 2
2
Ремзаводы
3
Станкостроение. Фильм 1
4
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
5
Военные микротурбины
6
Новый русский Суперджет
7
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
8
КРЭТ. Часть 2
9
КРЭТ. Часть 1
10
Военная автотехника. Испытания Оймяконом
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 
20240425.1049