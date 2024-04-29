Зенитчики рассказали о новой тактике ВСУ при атаках по Белгороду

Зенитный ракетный комплекс «Тор-М2» выполняет пятый пуск за сутки. Работы хватает. Большая часть ракет и БПЛА, которые ВСУ выпускают в сторону Белгородской области - в зоне ответственности его расчета. На мониторе черный шлейф от ракеты, затем разрыв в форме тороида - это разлетелись поражающие элементы. Так свою работу видит оператор ЗРК. Вражеская воздушная цель уничтожена, а летела она прямо в сторону приграничного российского поселка.

Спецоперация показала - «Тор» ЗРК почти всеядный. И те цели, которых во время разработки комплекса еще не существовало, научились бить. Например, на счету только одной машины, как минимум, три ракеты, выпущенных из американских РСЗО на других направлениях в зоне СВО. А на Госгранице противник пытается идти на хитрость и придумывает все новые способы, чтобы обойти нашу ПВО.

«Запускают метеозонды, чтобы мы воспринимали это, как БПЛА. Удары в последнее время от ВСУ идут комбинированные. Сначала запускают дроны, за ними могут идти снаряды РСЗО. Таким образом они пытаются обмануть ПВО», - объяснил командир зенитной ракетной батареи с позывным «Маэстро».

Вообще противовоздушная оборона - это особые правила игры, требующие безупречного знания тактики воздушного боя. Главное сражение происходит в умах - разгадать, что задумал противник, во время каждой его атаки и при этом не выдать свою позицию раньше времени. Но у бойцов войск ПВО группировки прикрытия Госграницы в этих правилах есть еще один пункт. Ведь работают они не по привычной для «Тора» задаче - прикрытии сухопутных войск, а в том числе прикрывают мирных жителей.

«Здесь идет более детальная связь с оперативными. Рассматривается траектория возможной встречи ракеты с целью, чтобы не повредить гражданские объекты. Никого мы пока не завалили осколками», - рассказал замначальника расчета ЗРК «Тор-М2» с позывным Канат».

И жители белгородчины на профессионализм российских стражей неба отвечают так, рассказывают бойцы - стараются угостить, предлагают свою помощь, поддерживают морально. А поддержка эта сейчас бесценна. Расчеты ЗРК работают, хоть и посменно, но 24 на семь.