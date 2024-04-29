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США не выдали визу делегату РФ для заседания комитета ГА ООН

Россия рассчитывает, что в ООН приложат все усилия для выправления ситуации с визами, заявил первый зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский.
Ян Брацкий 2024-04-29 23:44:14
© Фото: Manuel Elias UN Photo, XinHua, Global Look Press

Россия назвала грубым нарушением со стороны США невыдачу визы своему делегату для участия в заседании Комитета по информации Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. По словам первого зампостпреда при ООН Дмитрия Полянского, американская сторона продолжает систематически злоупотреблять положением страны, принимающей у себя штаб-квартиру ООН.

«Рассчитываем, что Секретариат ООН и руководство профильных структур организации с опорой на юридически обязывающие договоренности с принимающим государством приложат необходимые усилия для кардинального выправления подобной неприемлемой ситуации», - цитирует РИА Новости заявление дипломата.

По мнению Дмитрия Полянского, представителю российской стороны не оформили необходимые документы, несмотря на своевременно поданную заявку. Грубое нарушение США своих обязательств наглядно демонстрирует истинное отношение Вашингтона к вопросам защиты свободы доступа к информации и плюрализма СМИ, считает он.

#СМИ #га оон #Нью-Йорк #визы #полянский
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