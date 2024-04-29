США разрешили операции с банками РФ для расчетов в сфере энергетики

Связанные с энергетикой операции с российскими банками разрешены в США до 1 ноября 2024 года, сообщает ТАСС со ссылкой на американский Минфин. Речь идет о российских банках, которые попали под американские санкции.

Операции разрешено проводить с Банком России, ВТБ, Альфа-банком, Сбербанком, Внешэкономбанком, банком «Открытие», Совкомбанком, Росбанком, банками «Зенит» и «Санкт-Петербург», а также любыми другими организациями, в которых этим финучреждениям принадлежит доля в 50% и больше.

Разрешение вводится для операций, которые были запрещены президентским указом, вводившим санкции США.