Эквадор подал иск против Мексики в Международный суд ООН

Министерство иностранных дел Эквадора заявило, что подало иск против Мексики в Международный суд ООН в Гааге. МИД требует признать, что решение Мексики предоставить убежище бывшему вице-президенту Эквадора Хорхе Гласу нарушает международное право, сообщает Reuters.

Глас дважды осужден за коррупцию и попал под новые обвинения. Его арестовали в апреле во время вооруженного рейда эквадорской полиции в посольство Мексики в Кито, где он проживал с декабря. Это вторжение вызвало международную критику.

Мексика уже подала иск против Эквадора в Международный суд по поводу этого инцидента. В нем она обвинила Эквадор в нарушении международного права и договора ООН о дипломатических отношениях.

Представители Эквадора представили иск о «серию нарушений Мексикой ряда международных обязательств и поведении страны с 17 декабря 2023 года». Это день, когда Глас поселился в посольстве Мексики.

В иске Эквадора суду предлагается установить, что Мексика нарушила международное право, вмешавшись в дела другого государства. В иске также упоминаются «оскорбительные» высказывания президента Мексики.

Гласу предъявлено обвинение в нецелевом использовании средств, собранных для помощи в восстановлении прибрежной провинции Манаби после разрушительного землетрясения 2016 года.