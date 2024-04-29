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Эквадор подал иск против Мексики в Международный суд ООН

В иске Эквадора суду предлагается установить, что Мексика нарушила международное право, вмешавшись в дела другого государства и ошибочно предоставив бывшему вице-президенту политическое убежище.
Владимир Рубанов 2024-04-29 20:42:27
© Фото: IMAGO ROLANDO ENRIQUEZ, Global Look Press

Министерство иностранных дел Эквадора заявило, что подало иск против Мексики в Международный суд ООН в Гааге. МИД требует признать, что решение Мексики предоставить убежище бывшему вице-президенту Эквадора Хорхе Гласу нарушает международное право, сообщает Reuters.

Глас дважды осужден за коррупцию и попал под новые обвинения. Его арестовали в апреле во время вооруженного рейда эквадорской полиции в посольство Мексики в Кито, где он проживал с декабря. Это вторжение вызвало международную критику.

Мексика уже подала иск против Эквадора в Международный суд по поводу этого инцидента. В нем она обвинила Эквадор в нарушении международного права и договора ООН о дипломатических отношениях.

Представители Эквадора представили иск о «серию нарушений Мексикой ряда международных обязательств и поведении страны с 17 декабря 2023 года». Это день, когда Глас поселился в посольстве Мексики. 

В иске Эквадора суду предлагается установить, что Мексика нарушила международное право, вмешавшись в дела другого государства. В иске также упоминаются «оскорбительные» высказывания президента Мексики.

Гласу предъявлено обвинение в нецелевом использовании средств, собранных для помощи в восстановлении прибрежной провинции Манаби после разрушительного землетрясения 2016 года.

#мексика #Эквадор #иск #международное право #штурм посольства #Международный суд ООН
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