Делегация РФ почтила память жертв концлагеря Заксенхаузен

Российская делегация приняла участие в памятной церемонии в бывшем нацистском концлагере Заксенхаузен в Германии. 79 лет назад он был освобожден Красной Армией. В состав нашей делегации вошли посол в ФРГ Сергей Нечаев, а также сотрудники российской дипломатической миссии.

Участники акции возложили цветы и почтили память советских граждан, которые погибли в тяжелейших условиях в застенках Заксенхаузена. Только за два месяца 1941 года здесь были безжалостно расстреляны 18 тысяч военнопленных.

Во время церемонии над мемориальным комплексом пролетел клин журавлей. Эти птицы считаются символами памяти о павших в войне.