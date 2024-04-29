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Делегация РФ почтила память жертв концлагеря Заксенхаузен

В состав нашей делегации вошли посол в ФРГ Сергей Нечаев, а также сотрудники российской дипломатической миссии.
Владимир Рубанов 2024-04-29 19:04:13
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Российская делегация приняла участие в памятной церемонии в бывшем нацистском концлагере Заксенхаузен в Германии. 79 лет назад он был освобожден Красной Армией. В состав нашей делегации вошли посол в ФРГ Сергей Нечаев, а также сотрудники российской дипломатической миссии.

Участники акции возложили цветы и почтили память советских граждан, которые погибли в тяжелейших условиях в застенках Заксенхаузена. Только за два месяца 1941 года здесь были безжалостно расстреляны 18 тысяч военнопленных.

Во время церемонии над мемориальным комплексом пролетел клин журавлей. Эти птицы считаются символами памяти о павших в войне.

#в стране и мире #освобождение #Германия #концлагерь #Заксенхаузен #ФРГ #памятная акция
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