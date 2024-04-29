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Блинкен заявил, что у НАТО нет злого умысла к России

Госсекретарь США сообщил об этом на фоне переброски 33-тысячного войска военного блока к российским границам.
Игнат Далакян 2024-04-29 18:18:55
© Фото: Johannes Neudecker, dpa, Global Look Press

Североатлантический альянс является оборонным блоком, у которого никогда не было замыслов против Российской Федерации и не будет в будущем. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на сессии Всемирного экономического форума в Саудовской Аравии на фоне переброски 33-тысячного войска НАТО к границам России.

«Как я ранее упоминал, альянс НАТО - это оборонный альянс. У него нет никакого злого умысла в отношении РФ, никогда этих замыслов не было и не будет», - цитирует Life Блинкена.

По оценкам государственного секретаря Соединенных Штатов, НАТО стало «сильнее и крупнее, чем раньше». Это произошло из-за присоединения к военному блоку Швеции и Финляндии.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Америка не поддерживает удары Украины по территории Российской Федерации. Дипломат добавил при этом, что Соединенные Штаты считают делать все необходимое для помощи Киеву.

#Россия #НАТО #Североатлантический альянс #Энтони Блинкен
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