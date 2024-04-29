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Исламисты в Германии потребовали создать халифат «без прав для женщин»

На массовую демонстрацию вышли около тысячи человек.
Игнат Далакян 2024-04-29 17:54:40
© Фото: Х, FrankBaumann5

В конце прошлой недели прошла массовая акция исламистов Гамбурга, среди требований которых было установление халифата. Об этом сообщает Bild, уточняя при этом, что демонстрация была согласована с местными властями.

«С разрешения властей они требовали превратить Германию в исламистскую диктатуру, которая управляется религиозным лидером - без каких-либо прав для женщин, гомосексуалов, христиан, евреев и инакомыслящих», - пишет издание.

Отмечается, что всего на массовую демонстрацию вышли около тысячи человек. Его организатором стал 25-летний студент Джо Ададе Боатенг, который является популярным блогером исламистского толка в социальных сетях.

Представитель полиции объяснил журналистам издания, что одних подозрений о возможных беспорядках недостаточно для запрета демонстрации.

«Должны быть реальные доказательства того, что во время митинга будут жестокие беспорядки», - сказал сотрудник правоохранительных органов.

После начала войны Израиля с движением ХАМАС Германия выступила с поддержкой еврейского государства, указав на его право на самооборону. В то же время в самой Германии вспыхнули акции протеста. Участия в нем приняли в основном выходцы из исламистских стран.

#в стране и мире #Германия #протесты #Гамбург #Исламисты #халифат
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