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В Москве отключили отопление

Московские власти уже приступили к подготовке к новому отопительному сезону, все работы будут завершены до 25 августа.
Игнат Далакян 2024-04-29 16:10:58
© Фото: Bulkin Sergey, news.ru, Global Look Press

Систему теплоснабжения в Москве перевели на летний режим работы. О завершении отопительного сезона в столице сообщил заместитель мэра Петр Бирюков.

По его словам отопительный сезон прошел штатно. Все системы и оборудование функционировали в соответствии с нормативами. Это позволило обеспечить качественное и бесперебойное теплоснабжение потребителей, сказал Бирюков.

Власти столицы уже приступили к подготовке к новому отопительному сезону. Заместитель мэра заверил, что все работы будут завершены до 25 августа.

«Одно из важных направлений подготовки к новому отопительному сезону - проведение гидравлических испытаний теплосетей», - говорится в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства Москвы.

Это необходимо для выявления потенциально ненадежных участков сетей и их восстановления при необходимости, отметил Петр Бирюков.

Тем временем ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщал, что в столицу придет июльское тепло в конце апреля. Ожидается повышение температуры воздуха до плюс 24 градусов.

#Москва #отопление #отопительный сезон #отключение отопления
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