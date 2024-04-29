Подразделения группировки войск «Запад» нанесли удары по укрытию националистов из запрещенного подразделения «Азов»*, которое Киев вновь вывел на передовую. Только за прошедшие сутки потери противника на Купянском направлении составили 270 человек. Как сообщили в Минобороны, российские войска продолжают развивать наступление на Авдеевском направлении. Взятие Новобахмутовки позволит усилить поддержку российских подразделений, штурмующих Красногоровку.

Позиции ВСУ огненным градом накрывают артиллеристы. Ночью расчеты реактивных систем залпового огня уничтожили бронетехнику, места хранения боеприпасов и живую силу. С воздуха наши войска прикрывает штурмовая авиация. Экипажи Су-25 нанесли удары по скоплению техники и живой силы неприятеля.

Танки группировки войск «Восток» ведут огонь по противнику, окопавшемуся в лесополосе. Экипаж занял позицию в поле и один за другим посылает снаряды в цель. Работает издалека как артиллерийское орудие. Танкисты защищены от ударов Javelin и дронов-камикадзе. От них страхует массивный козырек, наваренный сверху башни.

А эта боевая самоходка, похожая на избу на гусеницах, имеет, наверное, самую надежную защиту в своем классе. Броню экипаж дополнил деревянным срубом и сверху металлическую крышу возвели - для максимальной уверенности.

«Вот это защита от FPV-дронов. Они здесь запутываются и могут не сдетонировать. Транспортерная лента наверху - от сбросов "Баба Яга". Это тоже от осколков, от прилетов, от FPV-дронов», - командир орудия позывной «Кутя».

«Косандра» - так зовут орудие - опытная боевая единица. На ее счету сотни уничтоженных целей. Эта «Мста» 30-й артбригады из Бурятии и наводится, и стреляет быстро. Долго на одном месте не стоит, чтобы избежать ответного удара. Бьет, как правило, метко - объективный контроль не даст соврать.

«Все цели, как написано в книжке, с пяти снарядов попадаем. 2С1 подбили, натовскую технику, боевые бронированные машины MaxxPro нам часто попадались, четыре танка», - рассказывает командир батареи с позывным «Кремень».

А это наши операторы FPV-дронов 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота шлют «подарки» националистам. На этом видео камикадзе залетают метко в окошко дома и в коридор здания, где укрылись боевики.

Объект поражается с точностью до полуметра. Дрон-камикадзе очень эффективен для поддержки атаки наших штурмовиков. Если прикрывать артиллерией, то можно поразить своих, а здесь точечная работа.

«Если птица хорошая, то можно использовать. ТБГ - термобарическая граната. Она весит много и поражает цели очень хорошо», - старший разведчик-оператор БПЛА с позывным «Кочевник».

Выстрел от РПГ, прикрепленный обычным скотчем к квадрокоптеру, - очень грозное оружие. Кумулятивная струю способна прожечь толстую бетонную стену.

«FPV-дроны - это замена артиллерии. Это очень точное оружие. Оно упрощает ход штурма», - говорит командир отделения с позывным «Ива».

Неприятель тоже активно использует дроны-камикадзе. Но наши бойцы зачастую успешно им противодействуют. Главное - вовремя визуально обнаружить «птичку».

Этот вражеский FPV-дрон был одновременно и разведчиком, и пытался сбросить боеприпас. Но был вовремя вычислен и сосредоточенным огнем сразу из нескольких автоматов сбит.

Бойцы этого подразделения БПЛА уверены, что удачу им приносит вот такой талисман - боевой Чебурашка. Который стал здесь уже знаменитостью, потому что имеет стальную каску со звездой, а также разгрузочный жилет с миниатюрными игрушечными гранатами.

* «Азов» - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.