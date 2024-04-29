Киев пересмотрел соблюдение Европейской конвенции по правам человека

На Украине пересмотрели принципы соблюдения Европейской конвенции по правам человека. Это следует из документа, который был размещен на сайте Совета Европы, пишет RT.

Заявление опубликовали еще в начале этого месяца, однако средства массовой информации заметили его только сейчас.

Таким образом, в соответствии с документом, некоторые права человека, закрепленные в украинской конституции, могут быть на время ограничены из-за того, что в стране действует военное положение.

Речь идет о статьях, гарантирующих основные права - в частности, неприкосновенность жилья, тайну переписки, свободу передвижения и слова, возможность избирать и быть избранным.

Получается, что власти страны в период военного положения могут принудительно отчуждать имущество для нужд государства. Также могут применяться такие меры, как осуществление досмотров, запрет на митинги и ограничение выбора места жительства.