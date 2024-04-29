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Киев пересмотрел соблюдение Европейской конвенции по правам человека

Некоторые права человека, установленные законом, могут ограничить из-за того, что на Украине действует военное положение.
Анна Назайкина 2024-04-29 14:58:15
© Фото: Стрингер, РИА Новости

На Украине пересмотрели принципы соблюдения Европейской конвенции по правам человека. Это следует из документа, который был размещен на сайте Совета Европы, пишет RT.

Заявление опубликовали еще в начале этого месяца, однако средства массовой информации заметили его только сейчас.

Таким образом, в соответствии с документом, некоторые права человека, закрепленные в украинской конституции, могут быть на время ограничены из-за того, что в стране действует военное положение.

Речь идет о статьях, гарантирующих основные права - в частности, неприкосновенность жилья, тайну переписки, свободу передвижения и слова, возможность избирать и быть избранным.

Получается, что власти страны в период военного положения могут принудительно отчуждать имущество для нужд государства. Также могут применяться такие меры, как осуществление досмотров, запрет на митинги и ограничение выбора места жительства.

#в стране и мире #Украина #Киев #Права человека #европейская конвенция
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