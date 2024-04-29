Захарова осудила проверку молдаван на полиграфе на литовской границе

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала допрос граждан Молдовы, которых остановили на литовской границе во время поездки на автобусе по маршруту Санкт-Петербург - Тирасполь.

По ее словам, пассажиров проверяли на детекторе лжи и задавали им вопрос: «Чей Крым?».

«И ведь опять "цивилизованные" в ОБСЕ и Совете Европы не увидят ничего предосудительного, не заметят унижения человеческого достоинства, издевательства над здравым смыслом тоже не зафиксируют», - передает ее слова телеканал «360».

Дипломат также отметила, что для этих европейских организаций права человека являются абстрактной вещью, которая должна применяться исключительно в пользу интересов жителей «прекрасного сада».