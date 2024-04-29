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Захарова осудила проверку молдаван на полиграфе на литовской границе

Официальный представитель МИД РФ осудила допрос ехавших из Санкт-Петербурга в Тирасполь граждан Молдавии на литовской границе.
Максим Крюков 2024-04-29 14:32:50
© Фото: Сергей Бобылев, РИА Новости

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала допрос граждан Молдовы, которых остановили на литовской границе во время поездки на автобусе по маршруту Санкт-Петербург - Тирасполь.

По ее словам, пассажиров проверяли на детекторе лжи и задавали им вопрос: «Чей Крым?».

«И ведь опять "цивилизованные" в ОБСЕ и Совете Европы не увидят ничего предосудительного, не заметят унижения человеческого достоинства, издевательства над здравым смыслом тоже не зафиксируют», - передает ее слова телеканал «360».

Дипломат также отметила, что для этих европейских организаций права человека являются абстрактной вещью, которая должна применяться исключительно в пользу интересов жителей «прекрасного сада».

#Граница #Мария Захарова #Литва #Допрос #осуждение #детектор лжи #молдаване
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