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В КНР обеспокоились планами Японии ужесточить экспорт полупроводников

Представитель Министерства коммерции КНР отметил, что Пекин будет защищать законные права и интересы компаний.
Максим Крюков 2024-04-29 13:32:56
© Фото: Wiktor Dabkowski, Global Look Press

Пекин выразил серьезную обеспокоенность планами Токио ужесточить контроль за экспортом некоторого оборудования и передовых материалов, связанных с полупроводниками. В Министерстве коммерции Китайской Народной Республики заявили, что это решение может навредить стабильности в глобальных цепочках поставок.

Представитель ведомства отметил, что предложенные японской стороной меры окажут серьезное влияние на нормальные торговые обмены между компаниями из Китая и Японии и нанесут ущерб организациям из других стран, передает телеканал «360».

Китай также призвал Японию исходить из ситуации в двусторонних торгово-экономических отношениях и совместно поддерживать стабильность глобальных цепочек поставок. При этом представитель Минкоммерции подчеркнул, что Пекин примет необходимые меры для защиты законных прав и интересов компаний.

Напомним, на прошлой неделе власти Японии заявили, что намерены ужесточить контроль за экспортом связанных с полупроводниками передовых материалов и некоторого оборудования. В правительстве страны уточнили, что компании обязаны будут уведомлять госструктуры о своих планах перед экспортом оборудования и материалов, которые теоретически могут применять в военных целях.

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