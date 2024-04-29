В КНР обеспокоились планами Японии ужесточить экспорт полупроводников

Пекин выразил серьезную обеспокоенность планами Токио ужесточить контроль за экспортом некоторого оборудования и передовых материалов, связанных с полупроводниками. В Министерстве коммерции Китайской Народной Республики заявили, что это решение может навредить стабильности в глобальных цепочках поставок.

Представитель ведомства отметил, что предложенные японской стороной меры окажут серьезное влияние на нормальные торговые обмены между компаниями из Китая и Японии и нанесут ущерб организациям из других стран, передает телеканал «360».

Китай также призвал Японию исходить из ситуации в двусторонних торгово-экономических отношениях и совместно поддерживать стабильность глобальных цепочек поставок. При этом представитель Минкоммерции подчеркнул, что Пекин примет необходимые меры для защиты законных прав и интересов компаний.

Напомним, на прошлой неделе власти Японии заявили, что намерены ужесточить контроль за экспортом связанных с полупроводниками передовых материалов и некоторого оборудования. В правительстве страны уточнили, что компании обязаны будут уведомлять госструктуры о своих планах перед экспортом оборудования и материалов, которые теоретически могут применять в военных целях.