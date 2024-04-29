Эксперт Виноградов объяснил, как не стать жертвой компьютерщиков

Перед тем, как обратиться за помощью к компьютерному мастеру, необходимо изучить компанию и прочитать о ней отзывы в Интернете. Об этом в разговоре со «Звездой» заявил руководитель Общества защиты прав потребителей «Потребнадзор» Александр Виноградов.

«Первое, что нужно сделать, - это, конечно, открыть поисковик и посмотреть отзывы о компании, в которую вы хотите обратиться. Понятно, что отзывы бывают платные и накрученные, но для этого вы и человек, чтобы посмотреть и почитать. Все-таки есть прекрасное выражение "дорого да мило, дешево да гнило". Поэтому лучше чуть-чуть переплатить, но у вас всегда будет гарантия на проведение работ, которые делает мастер», - сказал он.

По его словам, не стоит обращаться к компаниям, у которых на сайте отсутствуют официальные данные, такие как ИНН и ОГРН.

«Здесь надо быть максимально внимательным и понимать, что мы отдаем свои кровные деньги и хотим получить полноценную качественную услугу. В случае, если она будет оказана не особо качественно, чтобы было, кому предъявить претензии. Поэтому здесь потребитель должен проявлять осмотрительность, потому что мошенников очень много», - добавил собеседник телеканала.

Перед тем, как мастер начнет осматривать технику, нужно договориться с ним о цене, чтобы это было подписано потребителем, отметил Виноградов. Кроме того, чтобы не попасть в ситуацию, когда мастер начинает «насчитывать» много услуг, нужно попросить его ознакомить с прайс-листом. В этом случае потребитель может отказаться от услуг, если цены его не устраивают.

Кроме того, эксперт напомнил об уязвимости в этом вопросе людей старшего поколения. Виноградов призвал предостеречь их от вызова компьютерного мастера на дом либо делать это в присутствии третьего лица: соседа или родственника.