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«Паук» Троицкий объявил о приостановке деятельности «Коррозии металла»

Музыкант рассказал, что ему выписали штраф в размере 132 тысяч рублей.
Анна Назайкина 2024-04-29 12:10:44
© Фото: Andrey Titov, Business Online, Globallookpress

Группа «Коррозия металла» приостанавливает свою деятельность после рейда во время концерта в Нижнем Новгороде, заявил создатель и лидер музыкального коллектива Сергей Троицкий, также известный как «Паук».

«Мы не можем рекламировать концерты и приглашать туда публику», - объяснил музыкант в разговоре с «Известиями».

Троицкий рассказал, что теперь ему предстоит выплатить штраф в размере 132 тысяч рублей, гитаристам назначили штраф  - 50 тысяч и 18 тысяч рублей. По словам «Паука», барабанщик в настоящий момент находится в коме, ему оказывают помощь врачи в Нижнем Новгороде.

Он также добавил, что у других участников группы со здоровьем все «частично» в порядке, но они были вынуждены провести ночь в «холодных казематах».

Напомним, в ночь на воскресенье трех членов «Коррозии металла» доставили в отдел полиции. Против них составили протоколы о демонстрации нацистской символики. Как утверждается, силовики изъяли свыше 20 футболок с запрещенными символами.

 

#концерт #Задержание #коррозия металла #музыкальная группа #Сергей Троицкий (Паук)
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