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В АТОР рассказали, куда пустят отдыхать без визы и загранпаспорта

Лидером среди российских туристов является Абхазия.
Сергей Лебедев 2024-04-29 11:52:09
© Фото: Александр Вильф, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Абхазия является самой популярной страной среди российских туристов, куда можно отправиться без заграничного паспорта и визы. Об этом в разговоре со «Звездой» заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин. Предполагается, что в текущем году республика примет 2,5-3 миллиона граждан РФ.

«Это пляжное направление. Пляжные направления доминируют на нашем рынке. Туристы хотят летом солнца и моря. В Абхазии шикарная природа, фрукты, климат теплее, чем даже в Сочи», - подчеркнул Сергей Ромашкин.

На втором месте по популярности расположилась Белоруссия. Ожидается, что в этом году она примет около 800 тысяч россиян. Туда туристы в основном едут ради экскурсионных туров и санаторно-курортного лечения.

«Важный фактор - недалеко лететь. Есть много поездов, Ласточка. Транспортная доступность лучше, чем у Абхазии», - добавил вице-президент АТОР.

Третьей по популярности среди россиян является Армения. Она привлекает туристов своей природой, кухней и историческими памятниками.  

На четвертом и пятом местах расположились Киргизия и Казахстан. Эти страны ежегодно принимают несколько сотен граждан РФ.

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