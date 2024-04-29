В Москве трехлетний мальчик выжил после падения с 12-го этажа

Ребенок упал с двенадцатого этажа на юго-востоке Москвы, в настоящий момент пострадавший находится в больнице. Об этом говорится в сообщении столичной прокуратуры.

ЧП произошло на Новочеркасском бульваре в Марьино. Мальчик 2021 года рождения выпал из окна квартиры жилого дома. Ребенка госпитализировали.

Как уточнили в правоохранительных органах, в момент случившегося мама мальчика находилась дома и на некоторое время отлучилась в другую комнату.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Люблинская межрайонная прокуратура контролирует ход процессуальной проверки.