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В Москве трехлетний мальчик выжил после падения с 12-го этажа

В момент ЧП его мама находилась в соседней комнате. Прокуратура проводит проверку.
Анна Назайкина 2024-04-29 10:58:10
© Фото: moscowproc, Telegram

Ребенок упал с двенадцатого этажа на юго-востоке Москвы, в настоящий момент пострадавший находится в больнице. Об этом говорится в сообщении столичной прокуратуры.

ЧП произошло на Новочеркасском бульваре в Марьино. Мальчик 2021 года рождения выпал из окна квартиры жилого дома. Ребенка госпитализировали.

Как уточнили в правоохранительных органах, в момент случившегося мама мальчика находилась дома и на некоторое время отлучилась в другую комнату.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Люблинская межрайонная прокуратура контролирует ход процессуальной проверки.

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