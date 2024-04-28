В китайском Гуанчжоу выпал град размером с кулак и прошел торнадо

В городе Гуанчжоу китайской провинции Гуандун начался торнадо и выпал крупный град диаметром более 5 см. Об этом сообщило агентство Xinhua, уточнив, что стихия бушевала во вторую половину дня 27 апреля по местному времени.

«Во второй половине дня 27 апреля под влиянием конвективных облаков в районе города Гуанчжоу произошел сильный торнадо и выпал крупный град диаметром более 5 сантиметров», - говорится в сообщении.

Центральное телевидение Китая ранее сообщало о пяти погибших и 33 пострадавших из-за торнадо в Гуанчжоу, передает РИА Новости. Также известно, что многие здания получили повреждения. В городе создали специальные рабочие группы, которые занимаются поиском и спасением людей и ликвидацией последствий бедствия.