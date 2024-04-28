Большой Московский цирк привез в Луганск спектакль «И100РИЯ»

Премьера циркового шоу «И100РИЯ» с участием братьев Запашных состоялась в Луганском государственном цирке. Сценаристом и главным режиссером спектакля является народный артист России Аскольд Запашный.

Во время спектакля артисты Большого Московского цирка переживают за своих коллег. Наблюдают за выступлением за кулисами. Для них это ответственный, волнительный момент выступать в Луганске.

Билеты поступили в продажу чуть ли не за месяц. И все эти дни с самого утра и до вечера в бесконечных очередях, кажется, стоит весь Луганск.

К луганским гастролям столичный цирк готовился основательно. За неделю до премьеры из Москвы привезли тонны реквизита и оборудования. Даже вот такие специальные ковры и защитную сетку для выступления хищников на арене.

Тигр по кличке Курт с ходу решил показать характер. А вот львы задираться не стали. Сразу же приступили к работе.

Самое первое появление хищников на арене луганского цирка - это даже не полноценная репетиция. Знакомство животных с манежем. Они должны привыкнуть к местным запахам, свету и окружающей обстановке.

Луганский манеж для директора Большого Московского цирка Эдгарда Запашного - одно из ярких воспоминаний его гастрольного детства.

«Здесь мы ходили в школу. И свой первый выход на манеж в качестве наездника на лошади я совершил здесь - в городе Луганске», - вспоминает генеральный директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный.

По-домашнему уютная арена на почти две тысячи зрительских мест. Люди пришли на долгожданное представление целыми семьями.

Большой Московский цирк привез в Луганск «И100РИЮ». Красочное шоу словно волшебная книга, на страницах который раскрывается вековая история российского и советского циркового искусства - от уличных акробатов и жонглеров до кибер-цирка будущего.

«Большое количество детей, военнослужащие, раненые ребята приходили. Сегодня мы им предоставили возможность отвлечься на 2,5 часа от трудностей, с которыми они живут вот уже много лет», - генеральный директор Большого Московского государственного цирка, народный артист РФ Эдгард Запашный.

Все вырученные средства с продажи билетов пойдут на развитие Луганского цирка. Этой арене, которую когда-то открывал сам Юрий Никулин уже более пятидесяти лет. Здание долго пустовало после ракетных ударов ВСУ по Луганску в 2014 году. Сейчас же концертная программа расписана на месяцы вперед. Цирк принимает у себя лучшие коллективы со всей России.

«Наша задача взрослых людей донести до детей простые истины, чтобы они помнили историю свою. Помнить и чтить, а дальше создавать будущее», - сказал художественный руководитель Большого Московского государственного цирка Аскольд Запашный.

Премьера, ожидаемо, завершилась овациями. Красивый финал. Но это лишь только начало большой «И100РИИ» их двухнедельных гастролей в Луганске.