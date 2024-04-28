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Четырнадцать человек погибли при аварии автобуса в Мексике

При ДТП в Мексике погибли 14 человек, еще 31 пострадали.
Игнат Далакян 2024-04-28 21:30:21
© Фото: Alex Dalton Eyepix Group Globallookpress

Автобус с пассажирами из штата Гуанахуато в Мексике перевернулся на трассе в штате Мехико. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли 14 человек, 31 пострадали. Об этом сообщило региональное министерство безопасности.

«По предварительным данным, 14 человек погибли и еще 31 получил ранения», - цитирует РИА Новости сообщение ведомства.

Отмечается, что автобус перевернулся утром. К месту случившегося немедленно прибыли сотрудники правоохранительных органов, охранявшие территорию.

В ведомстве уточнили, что ДТП произошло на трассе Капулин - Чальма, в районе Гуарда-де-Герреро. Автобус ехал с пассажирами из Сан-Луис-де-ла-Пас, штат Гуанахуато. По данным местных СМИ, в транспортном средстве находились паломники, направляющиеся в католический храм и монастырь Владыки Чальма.

Пострадавших людей доставили в местные больницы.

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