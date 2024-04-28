На МКАД столкнулись несколько автомобилей

На Московской кольцевой автомобильной дороге (МКАД) столкнулись несколько автомобилей. Об этом сообщает Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в официальном телеграм-канале.

В сообщении ведомства говорится, что на восьмом километре МКАД на внешней стороне у съезда 6В столкнулись несколько машин. На данный момент движение осуществляется по трем полосам из пяти, дополнили в Дептрансе.

В департаменте отметили, что информации о пострадавших пока не поступало, обстоятельства произошедшего ДТП уточняются.