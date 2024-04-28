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На МКАД столкнулись несколько автомобилей

На месте работают оперативные службы.
Мария Зайцева 2024-04-28 18:10:06
© Фото: Vladimir Baranov, Globallook Press © Видео: Дептранс Москвы

На Московской кольцевой автомобильной дороге (МКАД) столкнулись несколько автомобилей. Об этом сообщает Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в официальном телеграм-канале.

В сообщении ведомства говорится, что на восьмом километре МКАД на внешней стороне у съезда 6В столкнулись несколько машин. На данный момент движение осуществляется по трем полосам из пяти, дополнили в Дептрансе.

В департаменте отметили, что информации о пострадавших пока не поступало, обстоятельства произошедшего ДТП уточняются.

#Москва #в стране и мире #Автомобили #ДТП #мкад
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