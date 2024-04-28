Ветераны БАМа рассказали о возрождении великой стройки

БАМ - это действительно больше чем просто железная дорога или стройка. Это образ жизни, который сформировал и воспитал не одно поколение советских людей. Тех самых, комсомольцев-добровольцев, которые были готовы ехать за тридевять земель на стройки - с рюкзаком и гитарой, для которых идеалы дружбы и служения родине - были превыше всего.

Для них БАМ - это не просто большая стройка. Это образ жизни - и сама жизнь. В столице Байкало-Амурской магистрали - Тынде - Владимир и Рамиля Стенины и вспоминают, как все начиналось - полвека назад молодой монтажник из Омской области познакомился на станции Ларба с поваром из Магнитогорска. Это была первая свадьба в поселке. Сейчас - 45 лет вместе. Но когда начинают вспоминать, как познакомились - все такое яркое, будто вчера случилось.

«У меня уже в то время был мотоцикл ИЖ "Планета-3". Я ее уже увез на участок километров семь, там где то так такое расстояние. Да, пока ехали, она напросилась порулить без коляски, коляску откинул, ну грохнулись, удачно. Похохотали, поднялись дальше поехали», - вспоминает Владимир.

Это были первые годы строительства Байкало-Амурской магистрали, когда молодежь со всех концов огромного Советского союза отправилась на дальний восток. 23 апреля 1974 года прямо на 17-м съезде ВЛКСМ страна сказала им - надо. Комсомол ответил - есть.

И никто, ни на секунду, тогда не сомневался - они клятву исполнят. Прямо из Кремля строительные бригады комсомольцев отправлялись на Ярославский вокзал, а оттуда эшелонами на восток.

Строителям БАМа тяжело пришлось. Зимой морозы под минус 60. Ветра, которые пронизывали насквозь, сколько одежды ни надень. Самое сложное было в тайге, на путях.

Молодежь со всех концов огромной страны приехала покорять молчаливую тайгу и грозные сопки - суровая романтика бескрайней страны - у этих людей и песни такие же.

Такое только нашей стране было под силу - превратить глухую тайгу в место, куда ехали артисты со всех концов страны. И даже из-за рубежа. Дин Рид, американский певец, когда приезжал в Москву, попросился на БАМ. Приехал, познакомился, проникся - и посвятил этим людям свою песню

И это огромный пласт нашей культуры, который лучше всего показывает - кто на самом деле такие советские люди. Они пришли сюда, чтобы сделать невозможное. И, конечно, сделали.

О далеком и тяжелом прошлом в Тынде напоминают разве что бараки - они сохранились кое где на окраинах города - и самый большой экспонат в музее Байкало-Амурской магистрали. Специальный дом для полярников из цистерны - условия на дальнем востоке были такими же суровыми. Даже осталась характерная расцветка - оранжевые полосы - чтобы лучше было видно с воздуха на снегу. Обтекаемая форма сокращает потери тепла. Можно жить при -50 градусах и даже ниже, главное - топить вовремя. Здесь их называли «бочками Диогена», а проще - диогенки.

Экскурсовод из музея истории Байкало-Амурской магистрали Наталья Корнеева рассказывает - в стройке участвовали все народы СССР, 108 национальностей. Больше половины тех, кто приехал работать на БАМ, были моложе 30 лет. Всего на БАМ за время постройки магистрали приехало более миллиона человек. И десятки миллионов хотели сюда приехать.

«Знаете, сколько у нас хранится писем, где пишут: "я заканчиваю школу, прошу прислать мне вызов на БАМ". В основном, конечно, школьники, даже целыми классами», - рассказала Наталья.

И очень важная деталь, которая подчеркивает менталитет советского человека и передает дух молодежи того времени. Многие строители БАМа приезжали без вызова - дикарями - просто потому что они были нужны своей стране.

Внимание всей страны было приковано к двум передовым бригадам, которые прокладывали железнодорожный путь навстречу друг другу. С запада Александр Бондарь, с востока - Иван Варшавский.

Квартира Ивана Николаевича Варшавского немного похожа на музей. Очень много грамот, на стенах - картины и фотографии. Даже спустя 50 лет легендарный бригадир себе не изменяет, свою узнаваемую бороду сохранил. Как и строительный шлем. Вспоминает, как они с Бондарем наконец встретились - и вместе две бригады соединили последний участок. К тому моменту с начала ударной комсомольской стройки прошло 10 лет 5 месяцев и шесть дней.

«Когда укладчики вложили последнее звено, соединились и начали друг друга поздравлять, подбрасывать. Качали там и Бондаря качали и других. Мы решили отпраздновать, выносим стол. Я залез на стол, каску снимаю, шампанское и водку туда наливаю. Назвал это "Северное сияние" и хлебнул. Передаю и пошло по рукам "Северное сияние" с касок, многие со стаканов не стали пить, давай с касок. Ну, естественно, слезы радости на глазах», - рассказал Варшавский.

Стыковку производили два раза. Первый раз - когда бригады встретились, а во второй - в другом месте - для начальства, перед трибунами и портретами. Десятилетие напряженного труда - наперекор природе и собственной слабости.

«Я до сих пор помню чувство той гордости, что столько прошли столько. Во первых, 10 лет это беспрерывно. Сейчас хожу с палочкой. Может быть, и в чем то виноваты те времена, когда надо, на себя не обращал никакого внимания. Может быть, там полежать недельку, провериться у врачей. Я же два раза ребра ломал - опоясался простыней и работал, и ничего страшного. Даже в больницу не ходили», - рассказал Иван.

Друг и коллега Ивана Варшавского Александр Бондарь умер в 2021 году. Последнее желание - чтобы его прах развеяли на месте стыковки БАМа. Иван Николаевич так и сделал. В тот год российское правительство приняло историческое решение - продолжать развитие Байкало-Амурской магистрали. БАМ, когда-то заброшенный в 90-е с очень обидной для местных жителей характеристикой - дорога в никуда - действительно оживает вновь.

«Конечно, я рад. Утерли нос всем тем, даже чинам, которые говорили "БАМ в никуда", утерли нос, откройте глаза. Ну вот и я рад, что к БАМу такое внимание», - рассказал Иван.

С введением западных санкций Россия развернулась на восток, и железная дорога, которая ведет к Тихому океану, оказалась очень востребованной. Еще одна важная причина развития этого направления - так получится добраться до природных богатств восточной Сибири, Дальнего востока. Эти территории настоящая кладовая ресурсов.

Дорог тут нет - скорее направления - да и те приблизительные. Места очень опасные, почва болотистая, под землей торфяники и полости, в которые может провалиться не только машина - в них по крышу уходит тяжелая техника. Но строить нужно - от работы этих людей сейчас зависит развитие БАМа, а вместе с ним Восточной Сибири и Дальнего Востока. Уже сейчас здесь появились новые заводы, разрабатываются новые месторождения, но вывозить все это сложно.

Именно поэтому и было принято решение проложить второй путь, построить новые разъезды и станции. Как и 50 лет назад строители живут прямо на объектах - только теперь в их распоряжении не палатки или сборные домики, а комфортные вагончики. Главный инженер 43-го мостоотряда Владимир Кучкин родился в БАМовском поселке Лобча, его родители прокладывали самый первый БАМ. А он руководит важным этапом строительства второго БАМа - возводит мост через реку Тында. Он почти готов - сейчас начинается работа по гидроизоляции, нужно защитить металлические конструкции от ржавчины.

«Этот мост мы должны передать под укладку верхнего строения пути в июне месяце. Но идем с опережением графика в месяц. Работы остались по реализации областного корыта. Мобилизовали вовремя свои силы. И, собственно, вот результат», - рассказал Владимир.

В сжатые сроки осуществляется строительство и всего мегапроекта по расширению пропускных возможностей БАМа и Транссиба, под общим названием «Восточный полигон». Фактически объем торговли со странами Азиатско-Тихоокеанского региона сейчас определяется только пропускной способностью железной дороги. Только за последние два года товарооборот с этими государствами увеличился на 30%. Поэтому таких мостов на всем протяжении нужно построить десятки - железную дорогу пересекает огромное количество небольших рек и ручьев. Рядом стоят переправы, построенные еще самыми первыми строителями Байкало-Амурской магистрали.

Бригады - как и раньше, - собраны со всей России. Только на нескольких объектах рабочие из Бурятии, Алтайского края, Омской области, даже из Калининграда и центральной России. Количество людей с комсомольской стройкой, конечно, не сравнить, но благодаря тому, что сейчас используется современная техника, масштабы работ вполне сопоставимые.

Работу современным строителям облегчает то, что первые БАМовцы заранее подготовили основание для второго пути - сделаны специальные надписи. Осталось провести изыскания, привести в нормативный вид и досыпать, и можно укладывать рельсы.

Пока мостотряд заканчивает с переправой через реку Тында, в нескольких километрах от этого участка работает тяжелая техника. Нужно сделать полувыемку - срыть часть сопки до основания, чтобы на этом месте можно было проложить второй путь. Работа очень тяжелая, приходится дробить скалу. На этот случай у строителей есть пневматический молот - он разбивает огромные камни.

И вот так, по чуть-чуть, но не останавливаясь, они уже прошли сотни метров. Иван из Бурятии пришел работать на БАМ-2 почти сразу после выпуска.

«Поезда часто проходят. У нас выставлены сигналисты, когда идет поезд, они оповещают по рации всю тяжелую технику, техника останавливается, вся работа останавливается», - рассказал Иван.

Один из самых сложных участков БАМ-2 строит Российская армия. Военнослужащие железнодорожных войск взяли на себя промежуток от Улака до Февральска. Вечная мерзлота, удаленный, труднодоступный район - технику приходится доставлять по воде через Зейское водохранилище.

В тайге построили целые города, где живут и работают военнослужащие. В этой задаче для них нет ничего нового, в десятилетие великой БАМовской стройки воины-железнодорожники точно так же занимались сложными участками Байкало-Амурской магистрали.

Все как 50 лет назад. Есть, конечно, и сложности - не хватает людей. Но в железнодорожных техникумах - как здесь, в Тынде - готовят пополнение. В местном техникуме репетируют концерт к юбилею БАМа. 50 лет - возраст солидный и песни в его честь поют еще советские.

Здесь очень много будущих железнодорожников. Строители, путейцы, помощники машинистов, электрики, монтеры учатся в новых аудиториях. Многие из них из БАМовских династий, многие - члены стройотрядов. Летом когда каникулы - работают на БАМ-2.

«Мне это было интересно, иной раз даже находишь детали какие-то, что оставалось от их построек, особенно когда летние периоды менялась шпала. Некоторые говорили, что это БАМовские шпалы, самые хорошие, долговечные. То есть вот она история, она лежит просто по факту о ней никто не знает она, вот она здесь», - рассказал студент Илья Иванов.

И нет сомнений в том, что Россию снова ждут годы грандиозной стройки. Совсем как полвека назад. Постепенно снова оживают БАМовские поселки вдоль одной из самых сложных железных дорог в истории человечества. Возникают сотни новых предприятий, которые пользуются новыми путями. БАМ из дороги в никуда - как его долго называли - снова становится магистралью в будущее.