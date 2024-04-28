Под Калугой вражеский БПЛА повредил обшивку резервуара на нефтебазе

На нефтебазе в Калужской области украинский беспилотный летательный аппарат повредил обшивку резервуара. Об этом рассказал губернатор области Владислав Шапша.

«В результате падения обломков БПЛА повреждена только внешняя обшивка резервуара», - написал глава региона в своем Telegram-канале.

Уточняется, что инцидент произошел на территории нефтебазы в городе Людиново Калужской области. Ночью произошло падение трех украинских дронов, которые были сбиты российскими силами ПВО, написал Шапша.

Губернатор Калужской области добавил, что пожара и разрушений на месте падения сбитых беспилотных летательных аппаратов не было.