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Под Калугой вражеский БПЛА повредил обшивку резервуара на нефтебазе

Российские силы ПВО сбили три украинских БПЛА в небе над Калужской областью.
Игнат Далакян 2024-04-28 17:05:13
© Фото: Waltraud Grubitzsch, ZB, Globallookpress

На нефтебазе в Калужской области украинский беспилотный летательный аппарат повредил обшивку резервуара. Об этом рассказал губернатор области Владислав Шапша.

«В результате падения обломков БПЛА повреждена только внешняя обшивка резервуара», - написал глава региона в своем Telegram-канале.

Уточняется, что инцидент произошел на территории нефтебазы в городе Людиново Калужской области. Ночью произошло падение трех украинских дронов, которые были сбиты российскими силами ПВО, написал Шапша.

Губернатор Калужской области добавил, что пожара и разрушений на месте падения сбитых беспилотных летательных аппаратов не было.

#в стране и мире #бпла #Калужская область #резервуар #Нефтебаза
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