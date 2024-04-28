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Пропавший в Улан-Удэ мальчик найден мертвым в стиральной машинке в гараже

Тело четырехлетнего мальчика обнаружили в стиральной машинке в гараже, который пристроен к дому.
Мария Зайцева 2024-04-28 16:36:09
© Фото: СУ СК РФ по Республике Бурятия

Полицейские нашли тело четырехлетнего мальчика, который пропал в Республике Бурятии. В результате поисков тело ребенка нашли в стиральной машинке в гараже, пристроенном к дому. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Следственного комитета по региону.

Мальчик пропал из дома в городе Улан-Удэ, после того как остался без присмотра. В Следственном отделе возбудили дело о его исчезновении. В результате поисков тело мальчика обнаружили в стиральной машинке.

Следственно-оперативная группа проводит осмотр места происшествия, причина смерти мальчика устанавливается следственно-медицинской экспертизой.

#в стране и мире #республика бурятия #Улан-Удэ #пропавший ребенок #СУ СК РФ
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