Пропавший в Улан-Удэ мальчик найден мертвым в стиральной машинке в гараже

Полицейские нашли тело четырехлетнего мальчика, который пропал в Республике Бурятии. В результате поисков тело ребенка нашли в стиральной машинке в гараже, пристроенном к дому. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Следственного комитета по региону.

Мальчик пропал из дома в городе Улан-Удэ, после того как остался без присмотра. В Следственном отделе возбудили дело о его исчезновении. В результате поисков тело мальчика обнаружили в стиральной машинке.

Следственно-оперативная группа проводит осмотр места происшествия, причина смерти мальчика устанавливается следственно-медицинской экспертизой.