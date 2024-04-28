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Правительство РФ отменило пошлины на вывоз угля

Пошлины были введены с 1 марта и составляли от 4 до 7%.
Мария Зайцева 2024-04-28 15:21:01
© Фото: Bulkin Sergey, news.ru, Globallookpress

Правительство России заявило об отмене пошлин на вывоз энергетического угля и антрацита с 1 мая и до 31 августа 2024 года. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Правительства России.

Высший исполнительный орган принял решение в связи с поддержкой предприятий угольной отрасли.

Пошлины на экспорт ввели 1 марта, они составляют от 4 до 7%, это зависит от курса рубля. При курсе, составляющем менее 80 рублей за доллар, пошлина равняется нулю.

Ранее Министерство финансов США запретило импорт алюминия, никеля и меди из России.

#в стране и мире #уголь #Правительство России #пошлины #экпорт
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