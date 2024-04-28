Правительство РФ отменило пошлины на вывоз угля

Правительство России заявило об отмене пошлин на вывоз энергетического угля и антрацита с 1 мая и до 31 августа 2024 года. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Правительства России.

Высший исполнительный орган принял решение в связи с поддержкой предприятий угольной отрасли.

Пошлины на экспорт ввели 1 марта, они составляют от 4 до 7%, это зависит от курса рубля. При курсе, составляющем менее 80 рублей за доллар, пошлина равняется нулю.

Ранее Министерство финансов США запретило импорт алюминия, никеля и меди из России.