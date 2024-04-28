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В Казахстане опровергли информацию о продаже авиатехники ВСУ

Сообщается, что вся техника будет утилизирована на территории Казахстана.
Глеб Владовский 2024-04-28 11:21:12
© Фото: Григорий Сысоев, РИА Новости

Сообщения о якобы продаже списанной авиационной техники для нужд украинской армии являются недостоверными. Об этом говорится в сообщении на официальном портале «Казспецэкспорта».

Сообщается, что информация о передаче появилась в социальных сетях.

«Все торги по реализации авиационной техники...проведены предприятием в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства среди юридических лиц Республики Казахстан... Иностранные компании к торгам не допускались», - цитирует заявление учреждения RT.

Уточняется, что утилизация будет контролироваться полностью исключительно Балансодержателями, на территории которых и будет проходить данный процесс без возможности восстановить детали самолетов в их первоначальное состояние.

RT со ссылкой на Минобороны Казахстана также напоминает, что в 2022 году Астана запретила экспорт вооружения и военной техники.

#в стране и мире #ВСУ #Казахстан #Поставки вооружений
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