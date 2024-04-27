Во Владивостоке показали, как катер «Молния» громит ракетами цели «по погоде»

Тихоокеанский флот провел учения в Японском море. Главную скрипку в масштабной тренировке сыграл ракетный катер Р-261 проекта «Молния». В программе учений - ракетные стрельбы по условным морским целям.

Из узкой гавани Владивостока противолодочному кораблю проекта 1155 «Адмирал Пантелеев» помогают выбраться портовые буксиры. Маневрировать приходится между контейнеровозами, танкерами и сухогрузами. В это время года бухта Золотой Рог похожа на оживленный перекресток мегаполиса.

Путь к морскому полигону Пантелеев «пробивает» через разбушевавшийся шторм. Уже в заданном районе экипаж радиотехнической боевой части начинает подготовку к учебно-боевому пуску. У большого противолодочного корабля - роль второго плана. Его задача - обезопасить район проведения ракетных стрельб от посторонних кораблей, судов или низколетящих объектов.

«Наша команда обеспечивает контроль обстановки, чтобы в данном районе не было лишних целей, чтобы не возникло несчастных случаев. При подходе корабля к району стрельбы - с ним связываются по сети. И сообщают ему, что он заходит в район, где будут происходить какие-то действия. И просим его изменить курс», - рассказал командир боевого информационного поста БПК «Адмирал Пантелеев» Артем Фомичев.

Уже в заданном районе к зачетному заданию готовится ракетный катер Р-261 проекта «Молния». При относительно скромном водоизмещении в 500 тонн, на себе боевой катер несет вооружение, способное потопить любые надводные корабли, в 40 раз превышающие его размеры. Противокорабельная ракета «Москит» уникальна тем, что способна лететь на высоте семь метров со скоростью свыше двух махов. Всего таких шахт на ракетном катере четыре.

Экипаж гвардейского ракетного катера поднят по тревоге. Занятие точки старта, установка радионавигационного контакта с кораблем-контролером. Затем - предстартовая подготовка.

«В комплексы ракетного оружия вводятся метеоданные. На этой шкале вводится направление ветра, здесь его сила. А здесь - температура воздуха», - рассказал командир ракетно-артиллерийской боевой части ракетного катера Р-261 Алексей Гуржий.

Экипаж должен определить цель, выбрать режим работы головки самонаведения ракеты и подготовить пусковой комплекс. Только после этого звучит команда командира корабля на пуск.

Из пусковой шахты сверхзвуковая ракета уходит на поражение цели, имитирующей надводный корабль условного противника. «Москит» выходит на траекторию полета. Сверхзвуковая ракета буквально парит над водой со скоростью 700 метров в секунду.

Специалисты радиотехнической боевой части сопровождают «Москит» на протяжении всего полета. Траектория и скорость ракеты, точность поражения цели - все показатели отображаются на приборах. В расчетное время плавучая мишень уничтожена одним точным ударом.

После выполнения стрельбы катер уходит на противоракетный маневр уклонения. Дает ход четырьмя машинами и развивает скорость до 41 узла, чего не может сделать корабль большего проекта.

Противокорабельная ракета «Москит» принята на вооружение в далеком 1984 году. Прошла несколько этапов модернизации и до сих пор не имеет аналогов в мире. Комплекс способен уничтожать надводные цели идущие на скорости до 100 узлов. При этом, климатические и погодные условия не способны вывести вооружение из строя.