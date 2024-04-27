Стало известно отношение офицеров Франции к России

Большая часть из числа офицеров Франции благосклонно относятся к России. Об этом рассказал экс-сотрудник французской разведки Николя Чинкуини.

По его словам, кадровые военные страны замотивированы отправляться на Украину прежде всего деньгами.

«Французские правительственные чиновники мотивированы деньгами, бонусами, которые увеличивают их обычную зарплату», - цитирует слова экс-разведчика РИА Новости.

Чинкуини напомнил, что военным, которых нанимают для участия в боях на Украине, обещают также фиктивную отставку.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что иностранные наемники участвуют в подготовке диверсий на территории РФ, а также занимаются подготовкой украинских военнослужащих.