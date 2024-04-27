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Стало известно отношение офицеров Франции к России

По словам экс-разведчика Чинкуини, большинство военных благосклонны к России.
Глеб Владовский 2024-04-27 08:46:17
© Фото: Moritz Frankenberg, dpa, Globallookpress

Большая часть из числа офицеров Франции благосклонно относятся к России. Об этом рассказал экс-сотрудник французской разведки Николя Чинкуини.

По его словам, кадровые военные страны замотивированы отправляться на Украину прежде всего деньгами.

«Французские правительственные чиновники мотивированы деньгами, бонусами, которые увеличивают их обычную зарплату», - цитирует слова экс-разведчика РИА Новости.

Чинкуини напомнил, что военным, которых нанимают для участия в боях на Украине, обещают также фиктивную отставку.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что иностранные наемники участвуют в подготовке диверсий на территории РФ, а также занимаются подготовкой украинских военнослужащих.

#Россия #в стране и мире #Франция #Украина #офицеры франции
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