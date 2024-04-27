В центре Индийского океана зафиксировали землетрясение магнитудой 6,0

Сейсмологи сообщили о произошедшем землетрясении в Центральноиндийском хребте в Индийском океане. Его магнитуда составила 6,0.

По информации USGS (Национальной геологической службы США), сейсмособытие произошло 27 апреля в 01:23 по московскому времени. Очаг землетрясения залегал на глубине более 10 километров.

В последние дни в Индийском океане произошли несколько землетрясений. Начиная с 25 апреля, их регистрировали у берегов Индонезии, магнитуда колебалась от 4,6 до 5,0.

В этом регионе расположены три литосферных плиты - Африканская, Индо-Австралийская и Антарктическая.