Два сотрудника МВД погибли при стрельбе в полицейском участке в Турции

Сотрудник МВД открыл стрельбу в полицейском участке на юго-востоке Турции. При стрельбе в городе Адыяман предварительно погибли два человека и восемь были ранены. Об этом сообщает Halk TV со ссылкой на очевидцев.

«По всему городу слышны звуки сирен машин скорой помощи. Телефоны отключены. Погибли 2 полицейских, 8 полицейских были ранены», - сообщил телеканал.

По его данным, при стрельбе погиб начальник полицейского участка.

Отмечается, что конфликт произошел между начальником и подчиненным. Последний достал табельное оружие и открыл огонь. Официальные ведомства пока не прокомментировали ситуацию, не уточняли данные о погибших и пострадавших.