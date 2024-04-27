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Два сотрудника МВД погибли при стрельбе в полицейском участке в Турции

По предварительным данным, погибли два человека и восемь были ранены.
Игнат Далакян 2024-04-27 22:45:35
© Фото: @detachedhaber X.com

Сотрудник МВД открыл стрельбу в полицейском участке на юго-востоке Турции. При стрельбе в городе Адыяман предварительно погибли два человека и восемь были ранены. Об этом сообщает Halk TV со ссылкой на очевидцев.

«По всему городу слышны звуки сирен машин скорой помощи. Телефоны отключены. Погибли 2 полицейских, 8 полицейских были ранены», - сообщил телеканал.

По его данным, при стрельбе погиб начальник полицейского участка.

Отмечается, что конфликт произошел между начальником и подчиненным. Последний достал табельное оружие и открыл огонь. Официальные ведомства пока не прокомментировали ситуацию, не уточняли данные о погибших и пострадавших.

#в стране и мире #стрельба #Турция #полиция #погибшие #полицейский участок
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