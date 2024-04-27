Народный художник России Виктор Шилов отметил юбилей

Народный художник России, профессор Российской академии художеств Виктор Шилов отмечает юбилей. Ему исполнилось 60 лет. Среди разных жанров станковой живописи особое место в творчестве Шилова занимает портрет. Картину, на которой изображен Георгий Жуков, художник лично подарил Владимиру Путину.

Облик каждого патриарха русской православной церкви в зале совета Храма Христа Спасителя передан неимоверно точно. Портреты 15 патриархов Виктор Шилов начал писать с Алексия второго. Первый набросок художник до сих пор хранит в своей мастерской. Секрет такой невероятной эмоциональности в своих работах сам Шилов видит в трудах учителя, Ильи Глазунова, именно он раскрыл в его красках душу.

«Когда все рисовали юбилей ЦК ВЛКСМ или 90 лет со Дня рождения Маяковского, у нас в мастерской портрета Илья Сергеевич давал нам темы тайной вечери, голгофы или Святого Писания», - поделился Шилов.

Как признается сам художник, он с детства черпал вдохновение в русской природе, на родине, в городе Гусь-Хрустальный. Он родился 10 ребенком в семье. Его отец художник-оформитель по профессии прививал детям любовь к искусству с юных лет.

В мастерской Шилова, как в маленьком музее. Все картины совершенно разных жанров, но принадлежат одной руке.

Среди полотен Виктора Шилова, Сергей Никоненко, актер театра и кино, особенно выделяет картины, «Есенин в Англетере» и «Петр первый и царевич Алексей». На первой изображены последние минуты жизни поэта. Он застыл в смертельном ужасе, будто увидел свою гибель или того, кто ее принес. При помощи света художник смог передать неимоверное напряжение.

Над второй мастер трудился целых три года, начиная с пятого курса института. Она и сделала его известным. В ней одновременно чувствуется вся трагедия отца и сына. Боль, которую Петр так и не простил себе, а заодно и вся мощь государя, закладывающего города и приносящего победу русскому оружию. Создавая произведение еще в студенческие годы, автор вкладывал в него и свои переживания.

Духовники и люди сильного духа в портретах Шилова выглядят более, чем реалистично. Неудивительно, что именно его попросили написать самых ключевых героев великих битв и священной Победы.

В Музее Победы висят 13 картин художника, из них 11 маршалов Победы во главе с Жуковым и Сталиным. Это часть постоянной экспозиции.

Над очередным образом Георгия Константиновича Шилов работает и сегодня. Такой портрет есть даже у Владимира Путина. Мастер подарил ему картину, когда президент поздравлял Шилова с присвоением звания Народный художник России. Шилову доверили оформление зала коллегии Генеральной прокуратуры.

Заслуги Шилова высоко ценит президент академии Зураб Церетелли. Через эфир звезды тот передал свое поздравление художнику.

«Дорогой Шилов, ты великолепный художник, много отдаешь времени молодежи. Поздравляю тебя и целую», - сказал Зураб Церетели.

Сегодня Виктору Шилову исполняется 60 лет, 40 из которых он стоит у мольберта и открывает людям душу через свои реалистичные и трогательные картины.