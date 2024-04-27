Спасший девочку в Кирове десантник попросил сильно не наказывать родителей

Десантник в запасе, который спас девочку с балкона 4-го этажа в Кирове, попросил сильно не наказывать ее родителей. Михаил Поляков рассказал «Звезде», что сами они с ним не связывались, чтобы поблагодарить. Зато поступок оценили власти. Десантник получил письмо от главы областного Следственного комитета.

Школьницу Карину родители закрыли в квартире, но 8-летняя девочка вышла сначала погулять на балкон на 5-м этаже, а потом спустилась ниже и застряла на карнизе. Благодаря Михаилу ребенок не упал и остался жив.

«Семья нормальная, девочка маленькая - всякое бывает... Понимал, что ручки у девочки маленькие - не выдержат, поэтому решил действовать сам. Поднялся на пятый этаж, там стучал - никто не открывал. Вышел в итоге с балкона пятого этажа и спустился к девочке. Увидел, что на четвертом этаже, где она стоит, открыт балкон, и решил ее туда протолкнуть», - рассказал Михаил.

Сам 38-летний десантник не считает свой поступок героическим. По его словам, «он просто помог человеку».