В Санкт-Петербурге загорелся трамвай

В Невском районе города Санкт-Петербург на проспекте Солидарности у дома 11 загорелся трамвай. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по региону.

Сообщение о пожаре поступило в 17.48, через 17 минут пожар ликвидировали с использованием двух единиц техники и 10 человек.

Информации о пострадавших в ведомство не поступало, пассажиров в трамвае не было. На его крыше обгорел ящик с электрооборудованием.

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу напомнили о важности соблюдения правил пожарной безопасности.