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В Санкт-Петербурге загорелся трамвай

На крыше трамвая обгорел ящик с электрооборудованием.
Мария Зайцева 2024-04-27 18:30:11
© Фото: Megapolisonline, telegram © Видео: Megapolisonline, telegram

В Невском районе города Санкт-Петербург на проспекте Солидарности у дома 11 загорелся трамвай. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по региону.

Сообщение о пожаре поступило в 17.48, через 17 минут пожар ликвидировали с использованием двух единиц техники и 10 человек.

Информации о пострадавших в ведомство не поступало, пассажиров в трамвае не было. На его крыше обгорел ящик с электрооборудованием.

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу напомнили о важности соблюдения правил пожарной безопасности.

#в стране и мире #пожар #Санкт-Петербург #МЧС России #трамвай
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