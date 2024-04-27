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Путин наградил Стаса Михайлова за заслуги в культуре и искусстве

Указ о присуждении певцу звания заслуженного артиста России вышел еще в 2010 году.
Мария Зайцева 2024-04-27 18:00:02
© Фото: Anatoly Lomokhov, Global Look Press

Президент России Владимир Путин 27 апреля наградил певца Станислава Михайлова орденом «За заслуги в культуре и искусстве». Официальный указ об этом размещен на портале правовой информации России.

Исходя из документа, награду певцу присудили за «большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства», а также «многолетнюю творческую деятельность.

Еще в 2010 году Дмитрий Медведев подписал указ о присуждении Стасу Михайлову звания заслуженного артиста России, в 2012 году его наградили в Кремле.

27 апреля певцу исполняется 55 лет, первый его альбом вышел в 1997 году, с тех пор он многократно получал премии, включая «Шансон года» и «Золотой граммофон».

В 2023 году Стас Михайлов выступил в Большом зале Государственного Кремлёвского Дворца на концерте, посвященном 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

#в стране и мире #Владимир Путин #орден #президент россии #Стас Михайлов #За заслуги в культуре и искусстве
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